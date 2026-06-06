Ротенберг о Радулове: «Сумасшедший талант, который может играть еще долгие годы! Вопрос в мотивации: сколько он готов все время уделять хоккею и не видеть семью, друзей. Это серьезный вызов»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о будущем 39-летнего форварда «Локомотива» Александра Радулова. "Александр Радулов очень сильно мотивирован и является двукратным обладателем Кубка Гагарина, поэтому он один из самых ценных игроков финала. Думаю, что так же, как и Малкин, он сам определит, сколько ему еще играть. Потому что это сумасшедший талант, который может играть еще долгие и долгие годы!