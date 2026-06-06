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Морозов о новом контракте Малкина с «Питтсбургом»: «Гордимся, что наши прославленные ребята до сих пор востребованы в НХЛ, где они прославляют Россию»

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о том, что форвард Евгений Малкин продлил контракт с «Питтсбургом».

Источник: Спортс‘’

Новое соглашение 39-летнего россиянина рассчитано на год и 5,5 млн долларов.

В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.

"Евгений Малкин выбор сделал сам: он профессионал, подписал контракт, по которому обязан выполнять свои обязательства. Поэтому это его выбор, и мы его поддерживаем.

Мы гордимся тем, что наши прославленные ребята до сих пор востребованы в Северной Америке в НХЛ, где они прославляют нашу страну на международной арене", — сказал Морозов.

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