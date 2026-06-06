Бабаев об Иванове: «Переговоры со СКА прошли. Наверное, заключим контракт с “Коламбусом” в ближайшее время»

Срок контракта 22-летнего Иванова со СКА истек 31 мая. Он является ограниченно свободным агентом в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Вратарь был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 138-м номером.
— Переговоры с армейским клубом уже прошли. Думаю, что в ближайшее время мы, наверное, заключим контракт с «Коламбусом».
— Двухсторонний контракта новичка?
— Да, но это пока как вариант.
— Как у Сергея настрой? Мог ли он еще провести год в России?
— Наверное, еще мог бы годик поиграть, — сказал Бабаев.