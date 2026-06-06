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Бабаев об Иванове: «Переговоры со СКА прошли. Наверное, заключим контракт с “Коламбусом” в ближайшее время»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря Сергея Иванова, высказался о будущем игрока.

Источник: Спортс‘’

Срок контракта 22-летнего Иванова со СКА истек 31 мая. Он является ограниченно свободным агентом в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Вратарь был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 138-м номером.

— Переговоры с армейским клубом уже прошли. Думаю, что в ближайшее время мы, наверное, заключим контракт с «Коламбусом».

— Двухсторонний контракта новичка?

— Да, но это пока как вариант.

— Как у Сергея настрой? Мог ли он еще провести год в России?

— Наверное, еще мог бы годик поиграть, — сказал Бабаев.