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Отец Василевского о «Везине»: «Я мало верил в успех, думал, политика вмешается. То, что его признали в индивидуальном плане, приятно, но ничто не заменит Кубок Стэнли»

Андрей Василевский-старший, отец голкипера «Тампы» Андрея Василевского, опасался, что политика не позволит его сыну выиграть приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Россиянин стал обладателем «Везина Трофи» во второй раз в карьере.

"Ощутил гордость за него в этот момент. Я мало верил в успех, думал, что политика тут вмешается. Андрей, конечно, посильнее по игре. Тем более победителя определяют генменеджеры клубов, они специалисты в своем деле. Учитывая, что 90% первых мест было отдано Андрею, это о чем-то говорит.

Я его уже поздравил. У игроков индивидуальные призы не в таком внимании, ребята больше заточены на Кубок Стэнли. То, что его признали в индивидуальном плане, это хорошо, приятно, но ничто не заменит Кубок Стэнли", — сказал Василевский-старший.

⚡️ Василевский взял вторую «Везину»! Приз в машине обнаружили полицейские.