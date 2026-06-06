Отец Василевского о «Везине»: «Я мало верил в успех, думал, политика вмешается. То, что его признали в индивидуальном плане, приятно, но ничто не заменит Кубок Стэнли»

"Ощутил гордость за него в этот момент. Я мало верил в успех, думал, что политика тут вмешается. Андрей, конечно, посильнее по игре. Тем более победителя определяют генменеджеры клубов, они специалисты в своем деле. Учитывая, что 90% первых мест было отдано Андрею, это о чем-то говорит.