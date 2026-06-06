Сопин о Мишурове: «Рассматриваем несколько вариантов обмена и продолжения его карьеры в других клубах. Но сейчас он остается игроком “Авангарда”

Срок контракта 24-летнего голкипера истек 31 мая. Он является ограниченно свободным агентом в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Вы уже попрощались с Войновым, Игумновым и Пилипенко.
— Да.
— С Мишуровым, насколько понимаем, не попрощались. Кто будет вторым вратарем у Серебрякова?
— На сегодняшний день это Андрей Мишуров. Мы рассматриваем несколько вариантов обмена и продолжения его карьеры в других клубах. Но сейчас он остается игроком «Авангарда».
— Вы вернули Долгова. Есть ли шанс, что именно он станет бэкапом Серебрякова? Парень перспективный.
— У нас есть еще Ярославлев, который теоретически тоже может быть вторым вратарем. Есть Долгов, есть молодые Юнин и Ивченко. Пока это совсем молодые ребята, но с большим потенциалом.
— То есть вариант Серебряков — Долгов допускаете?
— Нет, слишком самонадеянно, — сказал Сопин.