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Сопин о Мишурове: «Рассматриваем несколько вариантов обмена и продолжения его карьеры в других клубах. Но сейчас он остается игроком “Авангарда”

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о будущем Андрея Мишурова.

Источник: Спортс‘’

Срок контракта 24-летнего голкипера истек 31 мая. Он является ограниченно свободным агентом в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Вы уже попрощались с Войновым, Игумновым и Пилипенко.

— Да.

— С Мишуровым, насколько понимаем, не попрощались. Кто будет вторым вратарем у Серебрякова?

— На сегодняшний день это Андрей Мишуров. Мы рассматриваем несколько вариантов обмена и продолжения его карьеры в других клубах. Но сейчас он остается игроком «Авангарда».

— Вы вернули Долгова. Есть ли шанс, что именно он станет бэкапом Серебрякова? Парень перспективный.

— У нас есть еще Ярославлев, который теоретически тоже может быть вторым вратарем. Есть Долгов, есть молодые Юнин и Ивченко. Пока это совсем молодые ребята, но с большим потенциалом.

— То есть вариант Серебряков — Долгов допускаете?

— Нет, слишком самонадеянно, — сказал Сопин.