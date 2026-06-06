Александр Кожевников: «КХЛ настаивается на старых дрожжах. Многие трансферы, о которых восторженно трубят, проходные. Те, кто не витает в облаках, понимают, что это многое говорит об уровне нашего хоккея»

— В нашем хоккее в последние годы ничего не меняется, самые главные специалисты по усилению — СКА, ЦСКА, Омск. Сейчас можно сколько угодно рекламировать новичков, но все покажет сезон.
И, подозреваю, этот сезон опять покажет, что лига держится на мастерстве ветеранов. На том же Радулове, который спас едва дышащий в серии с Омском «Локомотив». На Шипачеве, который на чистом мастерстве разменял в КХЛ вторую тысячу очков.
Поэтому многие эти трансферы, о которых восторженно трубят в хоккейных изданиях, проходные. Лига настаивается на старых дрожжах. И те, кто не витает в облаках, понимают, что это многое говорит об уровне нашего хоккея.
— Но со стороны кажется, что КХЛ пытается отодвинуть ветеранов в сторону — и больше рекламировать молодых.
— Так мы про это уже говорили. Это надо было постараться, чтобы по итогам такого плей-офф отдать приз самого ценного не его истинному хозяину — Радулову, а неплохому, но пока отнюдь не великому вратарю Исаеву.
Та же история с Шипачевым. О человеке, который сохранил в себе элементы советского хоккея, а потому и обогнал всех по очкам, говорят очень мало. Ему тоже, как ни странно, ценного приза не нашлось! Хотя лига должна быть заинтересована в том, чтобы фамилия Шипачева звучала из каждого утюга, — сказал Кожевников.