Александр Кожевников: «КХЛ настаивается на старых дрожжах. Многие трансферы, о которых восторженно трубят, проходные. Те, кто не витает в облаках, понимают, что это многое говорит об уровне нашего хоккея»

Та же история с Шипачевым. О человеке, который сохранил в себе элементы советского хоккея, а потому и обогнал всех по очкам, говорят очень мало. Ему тоже, как ни странно, ценного приза не нашлось! Хотя лига должна быть заинтересована в том, чтобы фамилия Шипачева звучала из каждого утюга, — сказал Кожевников.