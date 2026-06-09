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Кравчук о том, что финал в НХЛ результативнее, чем в КХЛ: «Разница не в тактике, а в мастерстве. Культ на пуляние шайбы в сторону ворот уже прошел. Броски концентрированные, скрытые и

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о финале Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (1−2 после трех игр).

— Перед стартом вы говорили о рабочем финале в НХЛ — типичном для олимпийских сезонов. Ожидания оправдываются?

— Несмотря на том, что все суперзвезды по меркам НХЛ из плей-офф вылетели, старт финала получился очень ярким. Два матча по девять шайб, один — семь, средняя результативность — больше восьми голов за игру.

Фантастические показатели по меркам европейского хоккея последних лет — включая КХЛ, где в финале в шести играх «Локомотив» и «Ак Барс» вышли на четыре с половиной шайбы за матч (4,67 — Спортс).

— Как объяснить такую разную результативность в КХЛ и НХЛ?

— Не могу назвать КХЛ сверхоборонительной лигой, в последние годы многие наши команды стремятся играть в сбалансированный хоккей, да и сидеть на маленьких площадках в обороне никакого смысла нет.

Так что разница прежде всего не в тактике, а в исполнительском мастерстве. Посмотрите на качество бросков «Вегаса» и «Каролины» — большинство впритирку со штангами, на самой неудобной, низкой, высоте, когда ворота экранируют не габаритные корпуса игроков, а всего лишь ноги.

Причем эти восемь шайб за матч забрасываются при очень качественной игре вратарей, без провалов.

— Это новая тенденция в НХЛ?

— Мы ее видели еще на Олимпиаде, когда прежде всего сборные США и Канады показали самый современный хоккей. Культ на доминирование по броскам и пуляние шайбы в сторону ворот уже прошел, шайбой дорожат, броски становятся концентрированными, скрытыми, а значит, и самыми опасными для голкиперов.

В этом плане КХЛ только начинает идти в данном направлении. Остаются команды, которые делают броски ради бросков, а не результата, — сказал Кравчук.