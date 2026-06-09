Кравчук о том, что финал в НХЛ результативнее, чем в КХЛ: «Разница не в тактике, а в мастерстве. Культ на пуляние шайбы в сторону ворот уже прошел. Броски концентрированные, скрытые и

Так что разница прежде всего не в тактике, а в исполнительском мастерстве. Посмотрите на качество бросков «Вегаса» и «Каролины» — большинство впритирку со штангами, на самой неудобной, низкой, высоте, когда ворота экранируют не габаритные корпуса игроков, а всего лишь ноги.