Батрак о Ливо: «В “Тракторе” было слишком много проблем, которые нужно было решать. В Омске должно быть получше. Не удивлюсь, если в “Авангарде” он забросит за 40 шайб за сезон»

«Я не могу сказать, почему в “Тракторе” Ливо не был таким, каким он был в “Салавате”. У него и бросок, и борьба, и желание биться, и просто он реально хороший хоккеист, что видно даже тем, кто не разбирается в хоккее. Но потом у него были случаи, когда он пропадал, и я не знаю, с чем это связано.