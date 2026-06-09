Батрак о Ливо: «В “Тракторе” было слишком много проблем, которые нужно было решать. В Омске должно быть получше. Не удивлюсь, если в “Авангарде” он забросит за 40 шайб за сезон»

В прошлом сезоне канадец выступал за «Трактор», став лучшим снайпером и бомбардиром команды в FONBET чемпионате КХЛ. Он набрал 65 (26+39) очков при полезности «плюс 15» в 62 матчах. В Кубке Гагарина на счету Ливо 4 (3+1) балла при полезности «минус 3» в 5 играх.
«Я не могу сказать, почему в “Тракторе” Ливо не был таким, каким он был в “Салавате”. У него и бросок, и борьба, и желание биться, и просто он реально хороший хоккеист, что видно даже тем, кто не разбирается в хоккее. Но потом у него были случаи, когда он пропадал, и я не знаю, с чем это связано.
Хотя в большинстве случаев он все равно был хорош. Возможно, чем сильнее партнеры, тем сильнее он сам. И, может быть, в «Салавате» в этом плане ему было комфортнее, чем в «Тракторе».
Сыграл ли он в Челябинске плохо? Скорее, он не сыграл на свои деньги и на ожидания от его игры. Была ли это совсем беда? Нет, он все равно был одним из лидеров команды. В «Тракторе» было слишком много проблем, которые нужно было решать.
По идее в Омске должно быть получше, потому что я просто не вижу в команде больших проблем здесь сейчас. Я не удивлюсь, если в «Авангарде» Ливо снова забросит за 40 шайб за сезон", — сказал Батрак.