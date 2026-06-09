У Пулюярви украли золотую медаль ЧМ: «Мы праздновали победу в караоке-баре, она была выставлена ​​на всеобщее обозрение. Предложу вернувшему ее мороженое или кофе с булочкой»

По словам нападающего, медаль пропала в прошлый понедельник, но, как утверждает совладелец караоке-бара Вилле Тикканен, сборная отпраздновала победу во вторник.
"Медаль украли в прошлый понедельник в караоке-баре Åke, когда мы праздновали победу в чемпионате. Медаль была выставлена на всеобщее обозрение. Людям разрешали на нее посмотреть, но мою медаль так и не вернули.
На самом деле, эта награда не представляет никакой ценности ни для кого, кроме тех, кто ее выиграл. Я предложу вернувшему ее мороженое, кофе с булочкой или даже и то, и другое, если получу ее обратно", — сказал Пульюярви.
"Обычно мы закрыты по вторникам, но Федерация хоккея Финляндии позвонила и спросила, можно ли команде приехать и отпраздновать это событие у нас.
Им разрешалось приглашать и других людей. Группа представителей сборной состояла, возможно, из 30 человек, но всего на месте присутствовало около 90 человек.
Джесси связался с нами и спросил, не нашли ли мы случайно его медаль. Наши уборщики осмотрели место, но медали не нашли", — рассказал Тикканен.