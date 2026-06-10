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Белозеров о том, что провел 2 матча на тренерском мостике: «Там очень холодно. Наш штаб надевает термобелье, а я не знал об этом, поэтому просто надел рубашку и пиджак. К третьему периоду сильно замерз»

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозеров высказался о том, что провел два матча на тренерском мостике в прошлом сезоне.

— В минувшем сезоне вы успели стать тренером «Нефтехимика» и провели два матча на тренерском мостике. Как это произошло?

— Это произошло, когда я получил травму. Просто предложили мне стать тренером, я ответил: «Решайте сами». Так я встал на мостик и провел две игры.

— Подсказывали ли что-то игрокам?

— Просто поддерживал игроков, говорил им: «Молодчики! Молодчики!» Все-таки я не тренер, а игрок.

— Не холодно ли стоять на тренерском мостике?

— Там очень холодно. Наш тренерский штаб специально надевает термобелье, чтобы не замерзнуть. А я не знал об этом, поэтому просто надел рубашку и пиджак. К третьему периоду сильно замерз, стоял там и дрожал, — сказал Белозеров.