Белозеров о том, что провел 2 матча на тренерском мостике: «Там очень холодно. Наш штаб надевает термобелье, а я не знал об этом, поэтому просто надел рубашку и пиджак. К третьему периоду сильно замерз»

— Там очень холодно. Наш тренерский штаб специально надевает термобелье, чтобы не замерзнуть. А я не знал об этом, поэтому просто надел рубашку и пиджак. К третьему периоду сильно замерз, стоял там и дрожал, — сказал Белозеров.