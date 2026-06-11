Крикунов о Шипачеве: «Мастер с большой буквы. После стольких лет нельзя просто взять и уйти из хоккея, Вадим будет играть, пока ему будет позволять здоровье»

"Мастер с большой буквы. Что еще скажешь про Вадима?
После стольких лет нельзя просто взять и уйти из хоккея, Вадим будет играть, пока ему будет позволять это делать здоровье", — сказал Крикунов.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе 39-летнего форварда Вадима Шипачева в «Салават Юлаев».
"Мастер с большой буквы. Что еще скажешь про Вадима?
После стольких лет нельзя просто взять и уйти из хоккея, Вадим будет играть, пока ему будет позволять это делать здоровье", — сказал Крикунов.