Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2

Крикунов о Шипачеве: «Мастер с большой буквы. После стольких лет нельзя просто взять и уйти из хоккея, Вадим будет играть, пока ему будет позволять здоровье»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе 39-летнего форварда Вадима Шипачева в «Салават Юлаев».

Источник: Спортс‘’

"Мастер с большой буквы. Что еще скажешь про Вадима?

После стольких лет нельзя просто взять и уйти из хоккея, Вадим будет играть, пока ему будет позволять это делать здоровье", — сказал Крикунов.