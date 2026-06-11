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Ларкин интересен «Далласу». Айзерман попросил агента форварда расширить их первоначальный список из трех команд

Несколько клубов НХЛ обратились к «Детройту» по поводу возможного обмена нападающего Дилана Ларкина.

Источник: Спортс‘’

Одна из этих команд — «Даллас», сообщает The Athletic.

Ранее появилась информация о том, что американец рассматривает для перехода такие клубы, как «Вегас», «Миннесота» или «Флорида».

Отмечается, что генеральный менеджер «Ред Уингс» Стив Айзерман попросил Пэта Бриссона, агента Ларкина, расширить их первоначальный список из трех команд. Бриссон отнесся к этому с пониманием.

Срок соглашения игрока с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.