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НХЛ проведет расследование в отношении Бэбкока, который может возглавить «Эдмонтон». Об этом попросила Ассоциация игроков лиги

НХЛ проведет расследование в отношении тренера Майка Бэбкока из-за его работы в «Коламбусе».

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что канадский специалист может возглавить «Эдмонтон».

Ассоциация игроков НХЛ обратилась к лиге с просьбой расследовать обвинения в нарушении Бэбкоком частной жизни игроков во время его работы в «Блю Джекетс».

Бэбкока уволили из «Коламбуса» в сентябре 2023 года — через два месяца после назначения. Причиной стал скандал, разгоревшийся на фоне того, что тренер просил хоккеистов показать личные фото в телефоне.

Сообщается, что НХЛ продолжит расследование в отношении специалиста. Если бы Бэбкок остался тренером «Коламбуса», то расследование было бы проведено, но после его отставки оно было отложено.