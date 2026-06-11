НХЛ проведет расследование в отношении Бэбкока, который может возглавить «Эдмонтон». Об этом попросила Ассоциация игроков лиги

Ранее стало известно, что канадский специалист может возглавить «Эдмонтон».
Ассоциация игроков НХЛ обратилась к лиге с просьбой расследовать обвинения в нарушении Бэбкоком частной жизни игроков во время его работы в «Блю Джекетс».
Бэбкока уволили из «Коламбуса» в сентябре 2023 года — через два месяца после назначения. Причиной стал скандал, разгоревшийся на фоне того, что тренер просил хоккеистов показать личные фото в телефоне.
Сообщается, что НХЛ продолжит расследование в отношении специалиста. Если бы Бэбкок остался тренером «Коламбуса», то расследование было бы проведено, но после его отставки оно было отложено.