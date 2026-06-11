Давыдов о Шипачеве: «Козлов вытягивает не только молодежь, но и опытных игроков. Вадим подходит “Металлургу”, но Разин себя переоценил, и это еще долго будет аукаться»

— Думаю, Шипачева ждут серьезные испытания. У Минска был очень мощный состав — сплав местных и российских игроков, молодежи, десятка легионеров.
А Уфа последний год-два — команда-середняк, которая лишь латает состав. Так что это команды разного уровня.
— Удивлены выбором Шипачева?
— Удивлен тем, что Минск после такого сезона Шипачева не удержал. Но совсем не удивлен, что Вадим выбрал Уфу.
— Почему?
— В нашем хоккее всегда очень многое решал тренерский фактор. А сегодня, когда мастеров можно пересчитать по пальцам двух рук, и за них между клубами идет борьба, этот фактор вообще решающий.
У того же «Салавата», я так понимаю, бюджет не самый высокий, много потерь.
Но в селекции срабатывает тренерский фактор — Виктор Козлов вытягивает не только молодежь, но и опытных игроков. Самый лучший пример — Евгений Кузнецов, которого после магнитогорской нервотрепки с Андреем Разиным воскресили именно в Уфе.
Думаю, что на Шипачева этим летом было немало претендентов. Например, по стилю он идеально подходит том же «Металлурге». Но после всех последних историй мастера, подозреваю, будут избегать эту симпатичную по стилю команду.
— Почему?
— Знаете, я много лет занимался в «Динамо» селекцией, привозил наших будущих легенд — например, Василия Первухина и Сергея Светлова, а также того же Козлова.
Поэтому сейчас не позавидую селекционерам «Металлурга».
На фоне той же Уфы им будет не так легко привлекать новых хоккеистов. Разин — крепкий тренер, но на каком-то этапе себя переоценил, и это еще долго будет аукаться — и ему, и клубу, — сказал Виталий Давыдов.