«Каролина» интересовалась Бобровским до дедлайна. «Флорида» запросила драфт-пик в 1-м раунде, переговоры не продвинулись

Переговоры так и не продвинулись дальше предварительного обсуждения, поскольку «Пантерс» запросили выбор в первом раунде, который «Харрикейнс» не собирались отдавать.
Кроме того, клуб из Роли провел короткие переговоры с «Сент-Луисом» по поводу голкипера Джордана Биннингтона, которые также ни к чему не привели.
Контракт Бобровского и «Флориды» с зарплатой 10 миллионов долларов в год рассчитан до конца текущего сезона.
Сергей провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 87,7% бросков.