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«Каролина» интересовалась Бобровским до дедлайна. «Флорида» запросила драфт-пик в 1-м раунде, переговоры не продвинулись

«Каролина» и «Флорида» до дедлайна вели переговоры о возможном обмене вратаря Сергея Бобровского.

Источник: Спортс‘’

Переговоры так и не продвинулись дальше предварительного обсуждения, поскольку «Пантерс» запросили выбор в первом раунде, который «Харрикейнс» не собирались отдавать.

Кроме того, клуб из Роли провел короткие переговоры с «Сент-Луисом» по поводу голкипера Джордана Биннингтона, которые также ни к чему не привели.

Контракт Бобровского и «Флориды» с зарплатой 10 миллионов долларов в год рассчитан до конца текущего сезона.

Сергей провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ в этом сезоне, одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 87,7% бросков.