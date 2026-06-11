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«Ларкин — лжец. Овечкин и Барков — отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен

Бывший нападающий «Детройта», четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Даррен Маккарти прокомментировал запрос капитана «Ред Уингс» Дилана Ларкина на обмен.

Источник: Спортс‘’

29-летний форвард сообщил клубу, что хотел бы перейти в «Вегас», «Миннесоту» или «Флориду».

«Ларкин — лжец… Я сразу думаю о парнях, которые проявили терпение. Игроки из “Сент-Луиса”, Александр Барков во “Флориде”. Александр Овечкин — отличный пример. Я не понимаю.

Очевидно, у него есть свои причины, но он и Айзерман не говорили в течение сезона о борьбе за чемпионство и так далее.

Я верю, что [его уход] будет одним из лучших событий в истории «Детройта», — сказал Маккарти.

Ларкин интересен «Далласу». Айзерман попросил агента форварда расширить их первоначальный список из трех команд.

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