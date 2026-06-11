«Ларкин — лжец. Овечкин и Барков — отличные примеры, они проявляли терпение». Экс-игрок «Ред Уингс» Маккарти о запросе Дилана на обмен

29-летний форвард сообщил клубу, что хотел бы перейти в «Вегас», «Миннесоту» или «Флориду».
«Ларкин — лжец… Я сразу думаю о парнях, которые проявили терпение. Игроки из “Сент-Луиса”, Александр Барков во “Флориде”. Александр Овечкин — отличный пример. Я не понимаю.
Очевидно, у него есть свои причины, но он и Айзерман не говорили в течение сезона о борьбе за чемпионство и так далее.
Я верю, что [его уход] будет одним из лучших событий в истории «Детройта», — сказал Маккарти.
Ларкин интересен «Далласу». Айзерман попросил агента форварда расширить их первоначальный список из трех команд.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше