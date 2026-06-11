Сакик сообщил, что Беднар продолжит работу в «Колорадо»: «Это лучший тренер для нашей команды. Хоккеисты уважают его, им нравится играть за него, это очень важно»

Игроки уважают его. Им нравится играть за него, и это очень важно. Когда мы рассматриваем его кандидатуру для этой группы, он лучший тренер, и мы уверены в этом решении… Он не просто тренер, он голос организации. Как я уже сказал, игроки действительно верят в него, и я поддерживаю игроков.