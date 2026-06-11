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Сакик сообщил, что Беднар продолжит работу в «Колорадо»: «Это лучший тренер для нашей команды. Хоккеисты уважают его, им нравится играть за него, это очень важно»

Генеральный менеджер и президент «Колорадо» по хоккейным операциям Джо Сакик сообщил, что Джаред Беднар продолжит работу на посту главного тренера в следующем сезоне.

Источник: Спортс‘’

У 54-летнего специалиста остается еще один сезон по контракту с клубом. Он возглавляет «Эвеланш» с 2016 года и привел команду к победе в Кубке Стэнли в 2022-м. В этом сезоне команда вылетела из плей-офф, уступив «Вегасу» (0−4) в финале Западной конференции.

"Да, он вернется. Тренерский штаб вернется. У них у всех контракты. Никаких планов по поводу кадровых перестановок нет. Это лучший тренер для нашей команды.

Игроки уважают его. Им нравится играть за него, и это очень важно. Когда мы рассматриваем его кандидатуру для этой группы, он лучший тренер, и мы уверены в этом решении… Он не просто тренер, он голос организации. Как я уже сказал, игроки действительно верят в него, и я поддерживаю игроков.

Многие вступают в последний год своих контрактов. Сейчас наш приоритет — это драфт, свободные агенты, попытка сделать нашу команду как можно лучше летом.

Остальное мы отложим на потом. Мы разберемся со всем этим позже летом. Я не думаю, что он об этом беспокоится. Ему не стоит беспокоиться об этом. Переговоры по контракту состоятся, когда придет время", — сказал Сакик.