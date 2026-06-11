Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2

Даниил Исаев: «Радулов стал недостающим паззлом для “Локомотива”. Он мотор нашей машины. Согласен с теми, кто говорит, что он гений»

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев поделился мнением о форварде Александре Радулове.

Источник: Спортс‘’

— Александр Радулов — гений?

— Саня стал недостающим паззлом для команды. Он мотор нашей машины. Саня умеет завести, может сказать в раздевалке правильные слова, а также своим примером показывает, как нужно играть, тренироваться и относиться к хоккею.

Не скажу, что у нас были проблемы с профессионализмом, но когда к тебе приходит игрок мирового класса, то ты стараешься на него равняться. С Радуловым ты работаешь на максимуме на каждой тренировке — и за счет этого растешь. Согласен с теми, кто говорит, что он гений, — сказал Исаев.