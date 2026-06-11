Даниил Исаев: «Радулов стал недостающим паззлом для “Локомотива”. Он мотор нашей машины. Согласен с теми, кто говорит, что он гений»

Не скажу, что у нас были проблемы с профессионализмом, но когда к тебе приходит игрок мирового класса, то ты стараешься на него равняться. С Радуловым ты работаешь на максимуме на каждой тренировке — и за счет этого растешь. Согласен с теми, кто говорит, что он гений, — сказал Исаев.