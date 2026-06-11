Нерс не против перейти в «Питтсбург» или «Лос-Анджелес». Защитник запросил обмен из «Эдмонтона» (Дэвид Паньотта)

Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«По данным источников, Нерс согласился бы на обмен в “Кингс” или “Пингвинс”, — написал Паньотта.
Ранее появилась информация о том, что Нерс запросил обмен из «Эдмонтона». Сообщалось, что он предоставил список из 3−5 команд, которые готов рассмотреть.
Срок соглашения Нерса с кэпхитом 9,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. На данный момент в его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия хоккеиста. С сезона-2027/28 игрок должен будет предоставлять список из 10 команд, в которые его нельзя обменять.
В сезоне-2025/26 защитник провел 82 матча в регулярке и набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «минус 12». В его активе также 6 игр в плей-офф.