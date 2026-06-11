Нерс не против перейти в «Питтсбург» или «Лос-Анджелес». Защитник запросил обмен из «Эдмонтона» (Дэвид Паньотта)

Срок соглашения Нерса с кэпхитом 9,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. На данный момент в его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия хоккеиста. С сезона-2027/28 игрок должен будет предоставлять список из 10 команд, в которые его нельзя обменять.