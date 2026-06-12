Пашков о лучшем тренере сезона: «Есть Хартли, Козлов. Мой выбор был бы не в пользу Гатиятулина. Решения КХЛ по выбору лауреатов часто вызывают вопросы»

Вообще очень часто решения КХЛ по выбору лауреатов вызывают вопросы. Нужно лучше слушать мнение профессионалов! Если говорить о призе лучшего тренера, то его должны определять сами тренеры КХЛ — путем голосования. Ведь они лучше всех знают, кто из коллег сработал оптимально, а кто результат не выдал, — сказал Пашков.