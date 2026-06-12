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Пашков о лучшем тренере сезона: «Есть Хартли, Козлов. Мой выбор был бы не в пользу Гатиятулина. Решения КХЛ по выбору лауреатов часто вызывают вопросы»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о том, что Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» был признан лучшим тренером Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс‘’

— КХЛ признала Гатиятулина лучшим тренером сезона. Подписываетесь под этим выбором?

— Здесь с решением жюри КХЛ готов поспорить. Есть Боб Хартли, есть Виктор Козлов, есть другие тренеры. Мой выбор, наверное, был бы другим — не в пользу Гатиятулина.

Вообще очень часто решения КХЛ по выбору лауреатов вызывают вопросы. Нужно лучше слушать мнение профессионалов! Если говорить о призе лучшего тренера, то его должны определять сами тренеры КХЛ — путем голосования. Ведь они лучше всех знают, кто из коллег сработал оптимально, а кто результат не выдал, — сказал Пашков.