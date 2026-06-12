Пелино о Ги Буше: «Отдаю ему должное за то, что он сделал с “Авангардом”. Им не хватило несколько секунд для выхода в финал»

В шестой игре омичи вели в две шайбы за 33 секунды до конца основного времени, но дважды пропустили и проиграли в овертайме. Седьмой матч также завершился в пользу ярославцев в дополнительное время (3:4 ОТ).
— Вам не было жаль Ги Буше, которому здорово досталось после поражения от журналистов? Все-таки команда провела хороший сезон, была в нескольких секундах от выхода в финал…
— Я не думаю, что справедливо осуждать его в такой ситуации. Это то же самое, когда кто-то промахивается в серии буллитов или, в футболе, при исполнении пенальти. Люди говорят, что тренер выбрал не того бьющего, или что игрок должен был сделать финт, а потом бросать.
Легко критиковать после того, как команда проиграла, когда ты уже знаешь, что именно пошло не так.
Я отдаю должное Буше за то, что он сделал с «Авангардом». Как вы сказали, им не хватило лишь несколько секунд для выхода в финал Кубка Гагарина.
— А что такого делал «Авангард», что повел в серии 3−1? Что было самым трудным для «Локомотива»?
— «Авангард» играл очень агрессивно. Он заставлял нас допускать ошибки своим давлением и реализовал моменты, которые из-за это создавал. Очень здорово играли их спецбригады большинства.
Было непросто, но несмотря на это, мы не отступали от своей игры, боролись. Важно, что хоккеисты «Локомотива» проявили характер и были готовы делать все, что от них просили.
В таких напряженных сериях исход может быть любым. Решающую роль может сыграть какая-то мелочь, и наш тренерский штаб совместно с хоккеистами смог воспользоваться своим шансом. Это была победа всей команды, а не одного игрока. Вот почему мы вышли в финал, — сказал Пелино.
Канадец из «Локо» обожает Россию: поет гимн, слушает Лепса и Нюшу, любит борщ и сало.