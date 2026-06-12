Пелино о Ги Буше: «Отдаю ему должное за то, что он сделал с “Авангардом”. Им не хватило несколько секунд для выхода в финал»

— Я не думаю, что справедливо осуждать его в такой ситуации. Это то же самое, когда кто-то промахивается в серии буллитов или, в футболе, при исполнении пенальти. Люди говорят, что тренер выбрал не того бьющего, или что игрок должен был сделать финт, а потом бросать.