Пашков о Шипачеве: «Один из лучших игроков в истории КХЛ, но когда пресса видит в нем чуть ли не спасителя “Салавата”, это напоминает психоз. Ему 39 лет, он уже не может тащить на се

— Меня удивил ажиотаж вокруг подписания «Салаватом Юлаевым» Вадима Шипачева. Шипачев — один из самых лучших хоккеистов в истории КХЛ, отношусь к нему с большой симпатией.
Но когда пресса видит в нем чуть ли не спасителя «Салавата», это напоминает психоз и вызывает скорее улыбку. Послушайте, Вадиму уже 39 лет, он уже не может тащить на себе команду, как это было в родной «Северстали», СКА и даже московском «Динамо».
Если «Салават» считает, что Шипачев вытянет его из всех проблем, то это заблуждение.
— А как же его практически ровесник Александр Радулов и «Локомотив»?
— «Локомотив» — это не «Салават», в Ярославле мощнейшая молодежная школа, пять пятерок хоккеистов. За Радуловым — целая система, а нынешний «Салават» — это скорее клуб одиночек, вне вертикали.
Поэтому по сравнению с Радуловым Шипачев будет совсем в другой ситуации. Куда более сложной, — сказал Пашков.