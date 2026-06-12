Пашков о Шипачеве: «Один из лучших игроков в истории КХЛ, но когда пресса видит в нем чуть ли не спасителя “Салавата”, это напоминает психоз. Ему 39 лет, он уже не может тащить на се

Но когда пресса видит в нем чуть ли не спасителя «Салавата», это напоминает психоз и вызывает скорее улыбку. Послушайте, Вадиму уже 39 лет, он уже не может тащить на себе команду, как это было в родной «Северстали», СКА и даже московском «Динамо».