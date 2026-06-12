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Кучеров выиграл «Харт Трофи» во 2-й раз карьере

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров выиграл «Харт Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).

32-летний российский форвард опередил в голосовании Коннора Макдэвида и Нэтана Маккиннона.

В прошедшем регулярном чемпионате Кучеров занял второе место в списке бомбардиров, набрав 130 (44+86) очков в 76 матчах. Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку, записав на свой счет 138 (48+90) баллов в 82 играх. Маккиннон стал третьим — 127 (53+74) очков в 80 матчах.

Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» второй раз в карьере. Впервые он получил награду по итогам сезона-2018/19.

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