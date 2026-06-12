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Кучеров опередил Макдэвида на 10 баллов в голосовании на «Харт» — 1436:1426. Маккиннон получил 1297 очков, Селебрини — 625

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров опередил капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 10 баллов в голосовании на приз Харт Трофи.

Источник: Спортс‘’

Российский форвард стал обладателем награды по итогам этого сезона, выиграв ее во второй раз в карьере.

Первая пятерка игроков в голосовании Ассоциации журналистов выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа») — 1436 баллов (72 первых места);

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 1426 (68);

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 1297 (52);

4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе») — 625 (5);

5. Ник Сузуки («Монреаль») — 102 (1).

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