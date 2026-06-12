Кучеров опередил Макдэвида на 10 баллов в голосовании на «Харт» — 1436:1426. Маккиннон получил 1297 очков, Селебрини — 625

Российский форвард стал обладателем награды по итогам этого сезона, выиграв ее во второй раз в карьере.
Первая пятерка игроков в голосовании Ассоциации журналистов выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров («Тампа») — 1436 баллов (72 первых места);
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 1426 (68);
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 1297 (52);
4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе») — 625 (5);
5. Ник Сузуки («Монреаль») — 102 (1).
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше