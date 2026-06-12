Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2

Холанд посетил 5-й матч финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом». Норвегия проведет 17 июня первую игру на ЧМ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил матч НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Норвежский футболист присутствовал в Роли на пятой игре финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (4:2, 3−2).

Сборная Норвегии проведет 17 июня в Бостоне первый матч на ЧМ-2026 против команды Ирака.

Фото: x.com/NHL.