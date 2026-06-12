Холанд посетил 5-й матч финала Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом». Норвегия проведет 17 июня первую игру на ЧМ

Норвежский футболист присутствовал в Роли на пятой игре финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (4:2, 3−2).
Сборная Норвегии проведет 17 июня в Бостоне первый матч на ЧМ-2026 против команды Ирака.
Фото: x.com/NHL.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд посетил матч НХЛ.
Норвежский футболист присутствовал в Роли на пятой игре финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (4:2, 3−2).
Сборная Норвегии проведет 17 июня в Бостоне первый матч на ЧМ-2026 против команды Ирака.
Фото: x.com/NHL.