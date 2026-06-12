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Дорофеев сделал дубль в 5-м матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной». У него 12 шайб в 21 игре в текущем плей-офф — идет 2-м в гонке снайперов

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил обе шайбы своей команды в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:4, 2−3).

На счету 25-летнего россиянина стало 16 (12+4) очков в 21 игре в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+3». Он прервал серию из 6 матчей без результативных действий.

Дорофеев поднялся на чистое второе место в гонке снайперов розыгрыша, опередив одноклубника Митча Марнера (10 голов в 21 игре) и Логана Станковена из «Харрикейнс» (11 в 18). Лидирует форвард «Голден Найтс» Бретт Хауден (14 в 21).

Сегодня Павел (17:53, 4:28 — в большинстве) завершил встречу с «+1». Он реализовал 2 из 3 бросков в створ (еще 2 раза промахнулся, а 3 попытки броска были заблокированы) и применил 1 силовой прием.