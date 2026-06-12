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Митрюшкин о футболистах в Европе: «Это как с хоккеистами, которые стремятся в НХЛ. Другой уровень. Если хочешь развиваться и есть возможность — надо себя пробовать»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал возможный переход полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

Источник: Спортс‘’

— Вы ведь тоже видите мемы с составом «ПСЖ», куда к Сафонову добавляют Батракова, Кисляка… Сейчас пишут, что «ПСЖ» отказался от приобретения Батракова, но интерес был реальным. А что вы думаете об этом?

— Мы были бы очень рады за Леху, перейди он в «ПСЖ». Играю с ним в одной команде, знаю, на что Батраков способен.

— Но мы видим его только в матчах в России и в товарищеских за сборную. В клубе уровня «ПСЖ» Алексей действительно может конкурировать?

— Вполне. Понимаю, что он сможет адаптироваться там. А дальше уже футбол — и он все покажет.

— Но как быть с тем, что уехал Сафонов, могут уехать Батраков, Кисляк — те, на кого ходят в России. Мы лишаемся лучших — может, надо сохранять их здесь?

— Это как с хоккеистами, которые стремятся в НХЛ. Другой уровень. Если хочешь развиваться и есть возможность — надо себя там пробовать, — сказал Антон Митрюшкин.