Митрюшкин о футболистах в Европе: «Это как с хоккеистами, которые стремятся в НХЛ. Другой уровень. Если хочешь развиваться и есть возможность — надо себя пробовать»

— Вы ведь тоже видите мемы с составом «ПСЖ», куда к Сафонову добавляют Батракова, Кисляка… Сейчас пишут, что «ПСЖ» отказался от приобретения Батракова, но интерес был реальным. А что вы думаете об этом?