Митрюшкин о футболистах в Европе: «Это как с хоккеистами, которые стремятся в НХЛ. Другой уровень. Если хочешь развиваться и есть возможность — надо себя пробовать»

— Вы ведь тоже видите мемы с составом «ПСЖ», куда к Сафонову добавляют Батракова, Кисляка… Сейчас пишут, что «ПСЖ» отказался от приобретения Батракова, но интерес был реальным. А что вы думаете об этом?
— Мы были бы очень рады за Леху, перейди он в «ПСЖ». Играю с ним в одной команде, знаю, на что Батраков способен.
— Но мы видим его только в матчах в России и в товарищеских за сборную. В клубе уровня «ПСЖ» Алексей действительно может конкурировать?
— Вполне. Понимаю, что он сможет адаптироваться там. А дальше уже футбол — и он все покажет.
— Но как быть с тем, что уехал Сафонов, могут уехать Батраков, Кисляк — те, на кого ходят в России. Мы лишаемся лучших — может, надо сохранять их здесь?
— Это как с хоккеистами, которые стремятся в НХЛ. Другой уровень. Если хочешь развиваться и есть возможность — надо себя там пробовать, — сказал Антон Митрюшкин.