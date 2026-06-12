Кучеров — 3-й игрок в истории НХЛ с перерывом в 7+ лет между вручениями «Харт Трофи». Также в списке Беливо и Кросби

Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).
32-летний Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» второй раз в карьере. Впервые он получил награду по итогам сезона-2018/19.
Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, у кого перерыв между двумя вручениями «Харта» составил 7 или более лет.
Ранее в список вошли Жан Беливо («Монреаль», 8 лет, 1956 и 1964) и Сидни Кросби («Питтсбург», 2007 и 2014).
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Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше