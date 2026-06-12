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Кучеров — 3-й игрок в истории НХЛ с перерывом в 7+ лет между вручениями «Харт Трофи». Также в списке Беливо и Кросби

Форвард «Тампы» Никита Кучеров выиграл «Харт Трофи» — приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).

32-летний Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» второй раз в карьере. Впервые он получил награду по итогам сезона-2018/19.

Россиянин стал третьим игроком в истории НХЛ, у кого перерыв между двумя вручениями «Харта» составил 7 или более лет.

Ранее в список вошли Жан Беливо («Монреаль», 8 лет, 1956 и 1964) и Сидни Кросби («Питтсбург», 2007 и 2014).

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