Разрыв между Кучеровым и Макдэвидом по баллам в голосовании на «Харт Трофи» (10) — минимальный с 2002 года, когда Теодор и Игинла получили поровну

В голосовании приняли участие 198 представителей Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый выборщик называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.
Кучеров был упомянут в 196 бюллетенях из 198 и получил 1436 баллов при 72 первых местах. Макдэвид был упомянут во всех 198 бюллетенях и получил 1426 баллов при 68 первых местах.
Разрыв в 10 баллов в голосовании на «Харт» стал третьим среди самых минимальных при текущей системе начисления баллов (с сезона-1995/96).
В 2000 году защитник Крис Пронгер, тогда выступавший за «Сент-Луис», опередил форварда «Питтсбурга» Яромира Ягр на 1 балл (396:395).
В 2002 году вратарь «Монреаля» Жозе Теодор опередил форварда «Калгари» Джерома Игинлу только по числу первых мест (при счете 434:434 по баллам).