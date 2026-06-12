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Разрыв между Кучеровым и Макдэвидом по баллам в голосовании на «Харт Трофи» (10) — минимальный с 2002 года, когда Теодор и Игинла получили поровну

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров опередил капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 10 баллов в голосовании на приз «Харт Трофи».

В голосовании приняли участие 198 представителей Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый выборщик называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.

Кучеров был упомянут в 196 бюллетенях из 198 и получил 1436 баллов при 72 первых местах. Макдэвид был упомянут во всех 198 бюллетенях и получил 1426 баллов при 68 первых местах.

Разрыв в 10 баллов в голосовании на «Харт» стал третьим среди самых минимальных при текущей системе начисления баллов (с сезона-1995/96).

В 2000 году защитник Крис Пронгер, тогда выступавший за «Сент-Луис», опередил форварда «Питтсбурга» Яромира Ягр на 1 балл (396:395).

В 2002 году вратарь «Монреаля» Жозе Теодор опередил форварда «Калгари» Джерома Игинлу только по числу первых мест (при счете 434:434 по баллам).

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