Джордан Стаал — 3-й игрок НХЛ с голами в каждой из первых 5 игр в финале Кубка Стэнли. Также в списке Ришар и Беливо

На счету 37-летнего форварда стало 7 (6+1) очков в 5 играх в финальной серии. В целом в плей-офф — 12 (8+4) баллов в 18 играх при полезности «+6».
Стаал отличился в каждом из первых 5 матчей финальной серии Кубка Стэнли. Он стал 3-м игроком НХЛ с таким достижением — ранее в список вошли Морис Ришар (1951, «Монреаль») и Жан Беливо (1956, «Монреаль»).
Также в истории финалов в эпоху НХЛ (с 1918 года) таким достижением отметился представитель другой лиги — Циклон Тэйлор (1918, «Ванкувер Миллионерс», PCHA).
Кроме того, Стаал повторил рекорд по общей продолжительности голевой серии в финале. Он догнал Тэйлора, Ришара, Беливо и Ивана Курнуайе (1973, «Монреаль», 5 игр — со второй по шестую).