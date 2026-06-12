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Джордан Стаал — 3-й игрок НХЛ с голами в каждой из первых 5 игр в финале Кубка Стэнли. Также в списке Ришар и Беливо

Капитан «Каролины» Джордан Стаал забросил шайбу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:2, 3−2).

На счету 37-летнего форварда стало 7 (6+1) очков в 5 играх в финальной серии. В целом в плей-офф — 12 (8+4) баллов в 18 играх при полезности «+6».

Стаал отличился в каждом из первых 5 матчей финальной серии Кубка Стэнли. Он стал 3-м игроком НХЛ с таким достижением — ранее в список вошли Морис Ришар (1951, «Монреаль») и Жан Беливо (1956, «Монреаль»).

Также в истории финалов в эпоху НХЛ (с 1918 года) таким достижением отметился представитель другой лиги — Циклон Тэйлор (1918, «Ванкувер Миллионерс», PCHA).

Кроме того, Стаал повторил рекорд по общей продолжительности голевой серии в финале. Он догнал Тэйлора, Ришара, Беливо и Ивана Курнуайе (1973, «Монреаль», 5 игр — со второй по шестую).