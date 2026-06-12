Кучеров — 2-й россиянин в истории НХЛ с 2+ «Харт Трофи». Рекорд у Овечкина (3), Федоров и Малкин получили награду по 1 разу

Лауреата выбирает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA).
32-летний Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» второй раз в карьере. Впервые он получил награду по итогам сезона-2018/19.
Никита — второй россиянин в истории НХЛ, получивший «Харт» как минимум два раза в карьере. Рекорд принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон», 3 раза — 2008, 2009, 2013).
По 1 разу награду получили Сергей Федоров (1994, «Детройт») и Евгений Малкин (2012, «Питтсбург»).
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Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше