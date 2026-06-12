Василевский занял 10-е место в голосовании на «Харт Трофи» — лучший результат среди вратарей. Капризов получил 2 голоса, Сорокин — 1

Приз вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Лауреат был определен по итогам голосования 198 представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Каждый выборщик называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.
Василевский, ранее ставший обладателем «Везина Трофи», занял 10-е место в голосовании (12 баллов, 6 упоминаний — 1 третье место, 1 четвертое и 4 пятых). Он показал лучший результат среди всех вратарей.
Также в бюллетенях были упомянуты еще 2 россиянина. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 балла (2 третьих места) и разделил 18-е место.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин набрал 1 балл и разделил 23-е место.