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Василевский занял 10-е место в голосовании на «Харт Трофи» — лучший результат среди вратарей. Капризов получил 2 голоса, Сорокин — 1

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял 10-е место в голосовании на «Харт Трофи». Обладателем награды стал его одноклубник Никита Кучеров.

Приз вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Лауреат был определен по итогам голосования 198 представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). Каждый выборщик называл свою пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10−7−5−3−1.

Василевский, ранее ставший обладателем «Везина Трофи», занял 10-е место в голосовании (12 баллов, 6 упоминаний — 1 третье место, 1 четвертое и 4 пятых). Он показал лучший результат среди всех вратарей.

Также в бюллетенях были упомянуты еще 2 россиянина. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 балла (2 третьих места) и разделил 18-е место.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин набрал 1 балл и разделил 23-е место.

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