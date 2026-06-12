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«Харт Трофи» для Кучерова был доставлен в Тампу на самолете, трамвае, гидроцикле и кабриолете. Приз разместили в раздевалке на базе «Лайтнинг»

Хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард сменил несколько видов транспорта, чтобы доставить «Харт Трофи» для Никиты Кучерова из Торонто в Тампу.

Награда путешествовала по воздуху (самолет), воде (гидроцикл) и земле (исторический трамвай в Тампе и синий кабриолет).

В итоге приз был размещен в раздевалке на базе «Лайтнинг», куда Кучерова попросили зайти. Там его ожидал Притчард, к которому также присоединился главный тренер «молний» Джон Купер.

«Спасибо за эту честь. Я очень благодарен своим товарищам по команде, тренерам, своей семье. Это очень много значит для меня», — сказал Кучеров.

⚡️ Кучеров получил второй «Харт Трофи» в карьере! У «Тампы» уже коллекция призов-2026.