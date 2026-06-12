«Каролина» вызвала Мифтахова из АХЛ перед 5-м матчем финала Кубка Стэнли. Вратарь «Чикаго Вулвс», вышедших в финал Кубка Колдера, не попал в заявку на игру

В 3 играх (одна — неполная) он одержал 2 победы при 94,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,36. В первом матче финала Кубка Колдера «Вулвс» сыграют с «Торонто Марлис» в ночь на 13 июня по московскому времени.