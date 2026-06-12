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«Каролина» вызвала Мифтахова из АХЛ перед 5-м матчем финала Кубка Стэнли. Вратарь «Чикаго Вулвс», вышедших в финал Кубка Колдера, не попал в заявку на игру

«Каролина» вызвала Амира Мифтахова из АХЛ перед пятым матчем финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:2, 3−2).

24-летний россиянин не был включен в заявку на игру, как и Фредерик Андерсен.

Стартовым голкипером «Харрикейнс», как и в четвертой игре финальной серии, был Брендон Басси, а его сменщиком — Петр Кочетков.

Мифтахов защищал ворота «Чикаго Вулвс» на заключительном отрезке финала Западной конференции Кубка Колдера с «Колорадо Иглс».

В 3 играх (одна — неполная) он одержал 2 победы при 94,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,36. В первом матче финала Кубка Колдера «Вулвс» сыграют с «Торонто Марлис» в ночь на 13 июня по московскому времени.