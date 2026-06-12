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Свечников вышел на 13-е место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ (29). Он обошел Ничушкина, 12-м идет Ларионов (30)

Форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды забил в большинстве в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:2, 3−2).

На счету 26-летнего россиянина стало 11 (6+5) очков в 18 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «минус 3».

За карьеру в Кубке Стэнли — 59 (29+30) баллов в 84 играх.

Свечников вышел на чистое 13-е место среди лучших российских снайперов в истории турнира, обогнав Валерия Ничушкина («Колорадо», 28 шайб в 91 игре).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 77 в 161), Евгений Малкин («Питтсбург», 69 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 54 в 159), Сергей Федоров (52 в 183), Владимир Тарасенко («Миннесота», 51 в 132), Алексей Ковалев (45 в 123), Вячеслав Козлов (42 в 118), Павел Дацюк (42 в 157), Александр Могильный (39 в 124), Павел Буре (35 в 64), Евгений Кузнецов (33 в 97) и Игорь Ларионов (30 в 150).

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