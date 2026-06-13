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«Флорида» сделала предложение «Детройту» об обмене Ларкина

«Флорида» сделала предложение «Детройту» по обмену нападающего Дилана Ларкина.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает Эллиотт Фридман.

Американский форвард, являющийся капитаном «Ред Уингс», ранее запросил обмен из клуба.

Срок соглашения игрока с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

Ларкин был выбран «Детройтом» на драфте-2014 под 15-м общим номером. Он дебютировал в НХЛ в составе клуба в 2015 году и провел 11 сезонов в «Ред Уингс».

В этом сезоне «Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд.

Ларкин набрал 67 (34+33) очков при полезности «плюс 4» в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.