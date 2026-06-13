Томпсон, Маккиннон, Пастрняк, Кофилд, Бушар и Далин — во второй символической команде сезона НХЛ. Сорокин и Капризов не попали в состав, заняв 3-е место в голосованиях

Он был определен по итогам голосования представителей Ассоциации хоккейных журналистов, проходившем после завершения регулярного чемпионата.
Итоговый состав выглядит так:
Вратарь: Логан Томпсон («Вашингтон»);
Защитники: Эван Бушар («Эдмонтон»), Расмус Далин («Баффало»);
Нападающие: Коул Кофилд («Монреаль»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Давид Пастрняк («Бостон»).
Отметим, что Илья Сорокин («Айлендерс»), занявший второе место в голосовании генменеджеров на приз лучшему вратарю, в голосовании журналистов остался на третьей позиции.
Форвард Кирилл Капризов («Миннесота») занял 3-е место среди правых крайних нападающих.
Кучеров, Василевский, Макдэвид, Макар, Веренски и Робертсон — в первой символической команде сезона НХЛ.