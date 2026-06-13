Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Томпсон, Маккиннон, Пастрняк, Кофилд, Бушар и Далин — во второй символической команде сезона НХЛ. Сорокин и Капризов не попали в состав, заняв 3-е место в голосованиях

НХЛ назвала состав второй символической сборной минувшего сезона.

Он был определен по итогам голосования представителей Ассоциации хоккейных журналистов, проходившем после завершения регулярного чемпионата.

Итоговый состав выглядит так:

Вратарь: Логан Томпсон («Вашингтон»);

Защитники: Эван Бушар («Эдмонтон»), Расмус Далин («Баффало»);

Нападающие: Коул Кофилд («Монреаль»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Давид Пастрняк («Бостон»).

Отметим, что Илья Сорокин («Айлендерс»), занявший второе место в голосовании генменеджеров на приз лучшему вратарю, в голосовании журналистов остался на третьей позиции.

Форвард Кирилл Капризов («Миннесота») занял 3-е место среди правых крайних нападающих.

Кучеров, Василевский, Макдэвид, Макар, Веренски и Робертсон — в первой символической команде сезона НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше