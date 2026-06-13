Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Панарин занял 8-е место среди левых крайних, Шестеркин — 9-е среди вратарей

Среди левых крайних нападающих первое место занял Джейсон Робертсон («Даллас», первая команда), второе — Коул Кофилд («Монреаль», вторая команда), третье — Кирилл Капризов («Миннесота»).
Среди россиян в бюллетенях был также упомянут Артемий Панарин (8-е место).
Ранее Овечкин также не получал голосов по итогам регулярного чемпионата-2023/24. Год назад он занял 3-е место среди левых крайних.
Напомним, что по итогам голосования в первую символическую сборную были включены вратарь Андрей Василевский и правый крайний Никита Кучеров (оба — «Тампа»).
Среди вратарей Илья Сорокин («Айлендерс») занял третье место, а Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — девятое.