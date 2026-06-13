Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Панарин занял 8-е место среди левых крайних, Шестеркин — 9-е среди вратарей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ни разу не был упомянут в голосовании, по итогам которого были выбраны символические сборные сезона НХЛ.

Среди левых крайних нападающих первое место занял Джейсон Робертсон («Даллас», первая команда), второе — Коул Кофилд («Монреаль», вторая команда), третье — Кирилл Капризов («Миннесота»).

Среди россиян в бюллетенях был также упомянут Артемий Панарин (8-е место).

Ранее Овечкин также не получал голосов по итогам регулярного чемпионата-2023/24. Год назад он занял 3-е место среди левых крайних.

Напомним, что по итогам голосования в первую символическую сборную были включены вратарь Андрей Василевский и правый крайний Никита Кучеров (оба — «Тампа»).

Среди вратарей Илья Сорокин («Айлендерс») занял третье место, а Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — девятое.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше