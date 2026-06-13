«Торонто Марлис» обыграли «Чикаго Вулвс» в 1-м матче финала плей-офф АХЛ — 4:2. Ахтямов отразил 26 из 28 бросков, Мифтахов — 21 из 24

Ворота обеих команд защищали российские вратари, ранее представлявшие систему «Ак Барса».
Выступающий за фарм «Торонто» Артур Ахтямов отразил 26 из 28 бросков.
Его визави Амир Мифтахов, вернувшийся в состав «волков» после вызова в расположение «Каролины» перед пятым матчем финала Кубка Стэнли, справился с 21 из 24 бросков. Четвертую шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.
Отметим, что его сменщиком был еще один россиянин — Руслан Хажеев.
Первой звездой встречи был признан форвард «Марлис» Винни Леттьери с 3 (2+1) очками. Он стал автором победной шайбы на 52-й минуте.
Российские форварды «Вулвс» Иван Рябкин, Виктор Неучев и Никита Павлычев остались без очков.