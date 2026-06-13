«Торонто Марлис» обыграли «Чикаго Вулвс» в 1-м матче финала плей-офф АХЛ — 4:2. Ахтямов отразил 26 из 28 бросков, Мифтахов — 21 из 24

Его визави Амир Мифтахов, вернувшийся в состав «волков» после вызова в расположение «Каролины» перед пятым матчем финала Кубка Стэнли, справился с 21 из 24 бросков. Четвертую шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.