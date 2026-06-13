Светлов об НХЛ: «Игра там становится более умной, пустой беготни и пуляния шайб больше нет. В этом плане наш хоккей сегодня проще, но это, увы, логично»

В первую очередь отмечу результативность финала — под восемь шайб за игру. Во-вторых, — равенство этих команд по силе, именно поэтому так значим психологический импульс, который приводит к тому, что сценарий все время меняется и отыгрываются форы в три-четыре гола. Ну и в-третьих, это здорово, что российские легионеры играют одну из ведущих ролей, а Дорофеев и Свечников штампуют голы.