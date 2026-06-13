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Светлов об НХЛ: «Игра там становится более умной, пустой беготни и пуляния шайб больше нет. В этом плане наш хоккей сегодня проще, но это, увы, логично»

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов считает, что хоккей в НХЛ стал более умным.

— Главное для вас событие в июне в хоккее?

— Любой профессионал тренерского цеха не может оставить в стороне финал Кубка Стэнли. Там идет отличная серия двух лучших команд — «Каролины» и «Вегаса».

В первую очередь отмечу результативность финала — под восемь шайб за игру. Во-вторых, — равенство этих команд по силе, именно поэтому так значим психологический импульс, который приводит к тому, что сценарий все время меняется и отыгрываются форы в три-четыре гола. Ну и в-третьих, это здорово, что российские легионеры играют одну из ведущих ролей, а Дорофеев и Свечников штампуют голы.

— Какие тенденции отметите в хоккее НХЛ?

— Заметил, что в НХЛ уже не так доминирует культ бросков. Раньше североамериканские хоккеисты очень много бросали по воротам, причем со всех точек — опасных и не очень.

Но в последнее время наметилась тенденция по сокращению количества бросков. Многие команды начинают больше дорожить шайбой, разыгрывать ее до верного. Хоккей в НХЛ становится все более умным, пустой беготни и пуляния шайб по воротам со всех позиций вы больше не увидите.

В этом плане наш хоккей сегодня проще, чем североамериканский. Но это, увы, логично: все лучшие хоккеисты мира теперь там.

— Ваш прогноз на развитие финала?

— При счете 2−2 пятый матч очень часто становится решающим, поэтому победа «Каролины» крайне важна. Понятно, что теперь она — явный фаворит, но серия настолько интересная, что не удивлюсь, если она затянется и все решится в седьмой встрече, — сказал Светлов.