Мэлотра — лучший центр на драфте НХЛ-2026 по версии сайта лиги. Бьерк — 2-й, Илья Морозов — 6-й, Егор Шилов — 7-й

Первое место занял форвард «Брентфорда» (OHL) Калеб Мэлотра — сын бывшего игрока НХЛ Мэнни Мэлотры недавно назначенного главным тренером «Ванкувера».
В своем дебютном сезоне в лиге Онтарио 18-летний канадец набрал 84 (29+55) очка в 67 играх в регулярном чемпионате. Еще 26 (13+13) баллов добавил в 15 матчах в плей-офф.
Также в список вошли два россиянина — Илья Морозов (университет Майами-Огайо, NCAA) и Егор Шилов («Викториявилль», QMJHL).
1. Калеб Мэлотра, Канада («Брентфорд», OHL);
2. Вигго Бьерк, Швеция («Юргорден», SHL);
3. Тайнэн Лоуренс, Канада (Бостонский университет, NCAA);
4. Оливер Суванто, Финляндия (Таппара, Liiga);
5. Александр Комманд, Швеция («Эребру», шведская лига U20);
6. Илья Морозов, Россия (университет Майами-Огайо, NCAA) — 20 (8+12) очков в 36 играх в сезоне;
7. Егор Шилов, Россия («Викториявилль», QMJHL) — 82 (30+52) очка в 62 играх в сезоне;
8. Мэддокс Дажене, Канада («Квебек», QMJHL);
9. Брукс Роговски, США («Ошава», OHL);
10. Маркус Рак, Канада («Медисин Хэт», WHL).