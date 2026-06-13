Нерс хочет перейти в клуб из Восточной конференции. Защитник «Эдмонтона» не желает играть в Канаде (Эллиотт Фридман)

«Думаю, в основном это команды с Востока. Не думаю, что он рассматривает варианты с канадскими клубами. Если в списке и есть команда с Запада, то это, вероятно, “Лос-Анджелес, просто потому что он знаком с генеральным менеджером [Кеном Холландом]. Но в целом он отдает предпочтение Востоку, причем не канадским командам”, — сказал Фридман.