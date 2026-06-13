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Торторелла ответил журналисту насчет возможной замены вратаря «Вегаса» Харта: «Самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал»

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла воздержался от критики вратаря команды Картера Харта после поражения от «Каролины» в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:4, 2−3).

27-летний канадец пропустил по 4 шайбы в каждой из 5 игр финальной серии (антирекорд НХЛ). У него 85,6% отраженных бросков в серии.

— Вы не думали о том, чтобы выпустить Эдина Хилла вместо Харта?

— О, боже — это, пожалуй, самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал, — сказал Торторелла журналисту Джонни Лазарусу из Daily Faceoff.

Лазарус после пресс-конференции сказал, что не обижен на тренера. Другие журналисты сказали ему, что стать мишенью гнева Тортореллы — своего рода знак отличия.

Гретцки про 85,6% сэйвов у Харта в финале Кубка Стэнли: «40 лет назад Мессье сказал мне: “Статистика — для неудачников”. Картер хорошо играл, с ним все будет в порядке».