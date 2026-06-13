Квартальнов о приходе в «Локомотив»: «С Яковлевым договорились где-то за пару дней. Большой плюс, что я был в этой организации, что мы знакомы»

60-летний специалист вернулся в команду, где ранее уже работал с 2017 по 2019 год.
«Это было уже после окончания плей-офф. Все получилось как-то быстро — как сезон закончился, через пару дней встретились с [президентом “Локомотива”] Юрием Яковлевым, переговорили и договорились где-то за пару дней.
Я понимаю их [руководства] работу, как они к ней подходят. Это уже большой плюс, что я был в этой организации, что мы знакомы", — сказал Квартальнов.
В минувшем сезоне «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Позднее клуб объявил об уходе с поста главного тренера канадца Боба Хартли.