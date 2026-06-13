Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Квартальнов о приходе в «Локомотив»: «С Яковлевым договорились где-то за пару дней. Большой плюс, что я был в этой организации, что мы знакомы»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал о переговорах с ярославским клубом.

60-летний специалист вернулся в команду, где ранее уже работал с 2017 по 2019 год.

«Это было уже после окончания плей-офф. Все получилось как-то быстро — как сезон закончился, через пару дней встретились с [президентом “Локомотива”] Юрием Яковлевым, переговорили и договорились где-то за пару дней.

Я понимаю их [руководства] работу, как они к ней подходят. Это уже большой плюс, что я был в этой организации, что мы знакомы", — сказал Квартальнов.

В минувшем сезоне «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Позднее клуб объявил об уходе с поста главного тренера канадца Боба Хартли.