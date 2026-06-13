Щитов о «Харте» Кучерова: «Величайший игрок. Он уже в списке лучших хоккеистов в истории России. Никто из наших не набирал столько очков на протяжении 6−7 сезонов»

"Кучеров — один из лучших игроков НХЛ. Он достоин этой награды. Не получилось обойти Макдэвида в гонке бомбардиров, но Никита показывает феноменальную игру. Очень интересный и креативный форвард.
Да, не удалось выиграть Кубок Стэнли, но индивидуальный приз — это тоже здорово. Это показывает, что его заслуги ценят и отмечают люди. Это здорово и для нашего хоккея, что игроки прославляют Россию на самом высоком уровне.
Кучеров уже в списке лучших хоккеистов в истории России. По-моему, никому больше из наших игроков не удавалось набирать столько очков на протяжение 6−7 сезонов.
Только представьте, что он не уходит с матчей без очков. И это в такой высочайшей конкуренции, где собраны лучшие игроки. Его опекают, действуют персонально, но он находит лазейки. Это фантастика.
Величайший игрок. Если травмы обойдут его стороной, то он продолжит штамповать голы и передачи", — сказал Щитов.