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Щитов о «Харте» Кучерова: «Величайший игрок. Он уже в списке лучших хоккеистов в истории России. Никто из наших не набирал столько очков на протяжении 6−7 сезонов»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о вручении «Харт Трофи» нападающему «Тампы» Никите Кучерову.

Источник: Спортс‘’

"Кучеров — один из лучших игроков НХЛ. Он достоин этой награды. Не получилось обойти Макдэвида в гонке бомбардиров, но Никита показывает феноменальную игру. Очень интересный и креативный форвард.

Да, не удалось выиграть Кубок Стэнли, но индивидуальный приз — это тоже здорово. Это показывает, что его заслуги ценят и отмечают люди. Это здорово и для нашего хоккея, что игроки прославляют Россию на самом высоком уровне.

Кучеров уже в списке лучших хоккеистов в истории России. По-моему, никому больше из наших игроков не удавалось набирать столько очков на протяжение 6−7 сезонов.

Только представьте, что он не уходит с матчей без очков. И это в такой высочайшей конкуренции, где собраны лучшие игроки. Его опекают, действуют персонально, но он находит лазейки. Это фантастика.

Величайший игрок. Если травмы обойдут его стороной, то он продолжит штамповать голы и передачи", — сказал Щитов.