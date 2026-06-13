Впервые с 1997 года каждая из первых 4 игр финала Кубка Стэнли собрала более 4 млн телезрителей в США

Это первый такой случай с 1997 года. Средняя аудитория первой игры на канале ABC составила 4,675 млн, второй — 4,782 млн, третьей — 5,046 млн, четвертой — 5,345 млн (в среднем — 4,962).
По общей сумме аудитории за первые 4 матча больше зрителей было только в том же 1997 году («Детройт» — «Филадельфия», 4−0), а также 2013-м («Чикаго» — «Бостон», 4−2) и 2015-м («Чикаго» — «Тампа», 4−2).
Следует отметить, что компания Nielsen начала включать просмотр телепередач вне дома в свои оценки только в 2020 году (а для 100% рынков — лишь год назад).
При этом нынешний финал уже превзошел прошлогоднюю серию между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (4−2, суммарная аудитория в США на канале TNT — 15,29 млн зрителей, средняя — 2,54 млн).
Отметим, что в 2024 году финал «Флорида» — «Эдмонтон» (4−3) также показывался на ABC, но тоже уступает нынешнему (средняя аудитория первых четырех матчей — 3,548 млн).