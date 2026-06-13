Впервые с 1997 года каждая из первых 4 игр финала Кубка Стэнли собрала более 4 млн телезрителей в США

По общей сумме аудитории за первые 4 матча больше зрителей было только в том же 1997 году («Детройт» — «Филадельфия», 4−0), а также 2013-м («Чикаго» — «Бостон», 4−2) и 2015-м («Чикаго» — «Тампа», 4−2).