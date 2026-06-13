Овечкин подписал 1600 коллекционных карточек на отдыхе в Турции

«Кто-то отдыхает, а кто-то работает», — сказала на видео жена российского хоккеиста Настасия Овечкина.
Срок действующего контракта Овечкина рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
Овечкин не получил ни одного голоса на выборах сборных звезд сезона НХЛ. Панарин стал 8-м среди левых крайних, Шестеркин — 9-м среди вратарей.
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