Фетисов — о Тардифе: «Наши сборные были отстранены по беспределу — это его единственная заслуга»

«После ухода Люка Тардифа с поста президента Международной федерации надо побороться за кресло. Я уже предлагал Владиславу Третьяку попробовать избраться. 20 лет он управляет федерацией, наверняка какие-то связи наладились за это время. Ведь избираются не невесть кто, все люди известные, которые взаимодействовали с нашей федерацией все это время. Посмотрим, насколько наше влияние там сегодня имеется.



Даже не могу представить, за какие заслуги Тардифа ввели в зал славы. Все упирается в принципы, по которым людей туда вводят. Если мы говорим, что наши сборные были отстранены по беспределу, наверное, это его единственная заслуга, которая дискредитирует вообще все понятия», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.