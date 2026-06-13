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Фетисов — о Тардифе: «Наши сборные были отстранены по беспределу — это его единственная заслуга»

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов призвал Россию побороться за руководство в Международной федерации хоккея (IIHF) после ухода президента организации Люка Тардифа, а также раскритиковал включение канадского функционера в Зал славы IIHF.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Тардиф не будет участвовать в выборах нового главы организации, которые пройдут осенью. Главным фаворитом на пост президента IIHF является бронзовый призер ОИ-1992 Петр Бржиза из Чехии.

«После ухода Люка Тардифа с поста президента Международной федерации надо побороться за кресло. Я уже предлагал Владиславу Третьяку попробовать избраться. 20 лет он управляет федерацией, наверняка какие-то связи наладились за это время. Ведь избираются не невесть кто, все люди известные, которые взаимодействовали с нашей федерацией все это время. Посмотрим, насколько наше влияние там сегодня имеется.

Даже не могу представить, за какие заслуги Тардифа ввели в зал славы. Все упирается в принципы, по которым людей туда вводят. Если мы говорим, что наши сборные были отстранены по беспределу, наверное, это его единственная заслуга, которая дискредитирует вообще все понятия», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.

Напомним, что российские сборные не участвуют в турнирах под эгидой IIHF с февраля 2022 года.