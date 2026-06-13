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Каменский о «Харте» Кучерова: «Он играет красиво, всем нравится. В будущем он будет легендой мирового хоккея наравне с Овечкиным, надеюсь»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи».

Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

"Это лучшая заслуга за его работу, игру. Каждый год он спорит за этот приз и подтверждает свой высочайший класс, уровень своей игры, радует болельщиков, команду своей игрой.

Хочется поздравить его от души и пожелать, чтобы он как можно дольше играл в хоккей и радовал своей игрой.

Действительно, он играет красиво, всем нравится. Надеюсь, в будущем он будет легендой и нашего, и мирового хоккея наравне с тем же Александром Овечкиным", — сказал Каменский.

⚡️ Кучеров получил второй «Харт Трофи» в карьере! У «Тампы» уже коллекция призов-2026.

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