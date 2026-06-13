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Рябыкин о финале Кубка Стэнли: «Это какое-то сумасшествие! Все матчи качественные и интригующие, отыгрываются любые форы, забрасывается в среднем под 8 шайб за игру»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о финале Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (3−2 в серии).

Источник: Спортс‘’

— Следите за финальной серией розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас»?

— Обязательно. Плей-офф НХЛ в первых раундах получился не самым захватывающим, но финальная серия — это какое-то сумасшествие!

Все матчи финала — очень качественные и интригующие, отыгрываются любые форы, забрасывается в среднем под восемь шайб за игру. Не случайно, за океаном эту серию называют одной из самых эффектных в вековой истории финалов.

— Кого отметите?

— Радует, что на первых ролях — российские форварды. Свечников у «Каролины», Дорофеев и Барбашев — у «Вегаса».

Вряд ли кому-то из них достанется приз самого ценного, но высокий уровень российской школы они держат.

— А кто получит главный индивидуальный приз?

— Многое зависит от концовки серии. Но у «Каролины» явный фаворит — ветеран нападения Стаал, забивает в каждом матче, да еще важнейшие шайбы.

Из «Вегаса» мне еще на Олимпиаде запомнился интересный форвард Марнер. В «Торонто», где перебор звезд и огромное давление со стороны, у него не все получилось, но в «Вегасе» он в полном порядке. Очень яркий нападающий, — сказал Рябыкин.