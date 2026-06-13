Рябыкин о финале Кубка Стэнли: «Это какое-то сумасшествие! Все матчи качественные и интригующие, отыгрываются любые форы, забрасывается в среднем под 8 шайб за игру»

Из «Вегаса» мне еще на Олимпиаде запомнился интересный форвард Марнер. В «Торонто», где перебор звезд и огромное давление со стороны, у него не все получилось, но в «Вегасе» он в полном порядке. Очень яркий нападающий, — сказал Рябыкин.